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Российские террористы обстреляли рабочих в Станице Луганской

Сегодня, 14:54 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области российские террористы продолжают обстреливать мирных жителей. Как сообщает пресс-служба Станично-Луганской администрации, боевики незаконных вооруженных формирований нарушают «режим тишины» и обстреливают здания в прифронтовом поселке.

Сегодня, 8 снтября в  9:30, рабочие предприятия, во время проведения восстановительных работ на крыше здания КП «Станично-Луганское РБТИ», расположенного по адресу ул. Москва - Донбас, 34, были обстреляны боевиками из стрелкового оружия со стороны временно оккупированной территории.

В связи с угрозой жизни, проведения восстановительных работ было приостановлено.

Во время обстрела никто из рабочих не пострадал.


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