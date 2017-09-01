Российские террористы обстреляли рабочих в Станице Луганской

В Луганской области российские террористы продолжают обстреливать мирных жителей. Как сообщает пресс-служба Станично-Луганской администрации, боевики незаконных вооруженных формирований нарушают «режим тишины» и обстреливают здания в прифронтовом поселке.

Сегодня, 8 снтября в 9:30, рабочие предприятия, во время проведения восстановительных работ на крыше здания КП «Станично-Луганское РБТИ», расположенного по адресу ул. Москва - Донбас, 34, были обстреляны боевиками из стрелкового оружия со стороны временно оккупированной территории.

В связи с угрозой жизни, проведения восстановительных работ было приостановлено.

Во время обстрела никто из рабочих не пострадал.