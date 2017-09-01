В Украине планируют повысить минимальную зарплату до 3764 гривен

В Украине планируют повысить минимальную зарплату до 3764 гривенСегодня, 14:42
Правительство предлагает повысить минимальную зарплату до 3764 гривен в случае принятия законопроекта о пенсионной реформе. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр социальной политики Андрей Рева.
"Мы предлагаем исправление ситуации - сделать осовременивание по единому зарплатному принципу, то есть перестать играть с коэффициентом и вернуться к единому принципу - повышение заработной платы", - отметил министр.
Он считает, что это "позволит людям труда как жить лучше, так и получать дополнительные средства без искусственных коэффициентов для повышения пенсий".
"Первый шаг после того, как мы проголосуем за реформу - это повышение базового размера заработной платы до 3764 грн в этом году", - сообщил министр.