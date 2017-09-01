Часть Луганской области осталась без электроэнергии - авария

В Луганской области часть Северодонецка и Лисичанска, а также Новоайдарский район остались сегодня, 8 сентября, без электричества и водоснабжения.

Как сообщают местные жители перебои с поставкой электроэнергии возникли около 10 утра с нескольких скачков напряжения. после которых свет пропал.

В настоящее время точная причина обесточивания неизвестна, но по предварительным данным произошла авария на Счастьенской ТЭС, которая обеспечивает электроэнергией большую часть Луганской области.