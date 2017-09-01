Боевики 25 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе с начала суток 25 раз открывали огонь по позициям антитеррористической операции, в результате боевых действий один украинский военный погиб.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook. "В нескольких случаях, когда была прямая угроза жизни наших военных, силы АТО открывали ответный огонь", - говорится в сообщении.

Как и днем, российско-оккупационные группировки продолжили обстрелы позиций сил АТО на Донецком и Приморском направлениях, вечером и ночью в основном применялись гранатометы и стрелковое оружие. После 18:00 боевики трижды обстреляли украинские опорные пункты около Широкино и применили гранатометы возле Павлополя и Лебединского. Из вооружения БМП враг стрелял по укреплениям сил АТО на подступах к Старогнатовке.

На Донецком направлении боевики обстреливали наши опорные пункты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Авдеевки и шахты Бутовка.

На Луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.