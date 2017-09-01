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Патрульную полицию на Луганщине возглавил экс-боец полка «Днепр-1»

Вчера, 18:00 citynews.net.ua | Напечатать

6 сентября, в Управлении патрульной полиции Северодонецка, Лисичанска и Рубежного общественности представили нового руководителя Александра Гостищева.

В прошлом Александр Гостищев - боец ​​полка особого назначения «Днепр-1». С июня 2014 нес службу в зоне проведения антитеррористической операции. Принимал участие в освобождении Мариуполя, Иловайская и других правоохранительных операциях на территории Донецкой области. В 2015 году назначен на должность руководителя Жовковского отделения полиции во Львовской области.

Александр Гостищев отметил, что основным приоритетом в работе будет поддержание высокого уровня доверия населения и обеспечения правопорядка.


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