Главари ЛНР и ДНР начали искать жилье в России и Абхазии

Главари так называемых "Луганской/Донецкой народных республик" начали искать жилье в России и непризнанной Абхазии.

Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в интервью "Апострофу".

"Есть информация из разных источников, что так называемые руководители этих фейковых образований (ДНР/ЛНР, - ред.) начали искать и пытаются покупать жилье на территории РФ либо в непризнанных республиках - Абхазии и тому подобное", - заявил он. Кроме того, по словам Грымчака, он располагает информацией о том, что Российская Федерация начала вывозить "особенно ценное военное снаряжение". Он уточнил, что речь идет не о танках с артиллерией, поскольку "это не является столь уж большой ценностью".