Под Киевом правоохранители обнаружили у переселенца арсенал оружия

Под Киевом в городе Вишневое правоохранители обнаружили арсенал оружия у переселенца с Донбасса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Facebook. "Операция "Оружие, взрывчатка": у переселенца из Донецкой области полиция Киевской области обнаружила оружие.

В городе Вишневое, по месту временного проживания 28-летнего мужчины, который приехал в столичную область в 2014 году, сотрудники полиции изъяли 350 патронов различного калибра, 3 магазина к автомату Калашникова, пневматический пистолет, револьвер, биты и 23 различных ножа. Также изъяты другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении. Сообщается, что мужчина заявил, что привез оружие с востока Украины три года назад. По данному факту открыто уголовное производство.