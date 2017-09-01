Лутковская: жители Крыма и Донбасса должны получать украинскую пенсию

Жители неподконтрольных правительству районов Донбасса и вынужденные переселенцы имеют все основания для получения пенсий, заявила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Она отметила, что у государства отсутствует политическая воля для этого.

Об этом передает корреспондент «Новостей Донбасса».

Лутковская не видит необходимости в принятии законопроекта №6692 и считает что нужно принять подзаконный акт. По ее словам, законопроект содержит недочеты, в результате которых документ после вступления в силу не будет выполняться полноценно.

В июне 2017 года президент Петр Порошенко поручил разработать законопроект о начислении пенсий жителям неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Спустя месяц в Раде был зарегистрирован проект закона об изменениях в законах Украины о начислении пенсий отдельным категориям граждан.

Законопроект регламентирует, что Пенсионный фонд не может отказать в выплате пенсий, ссылаясь на невозможность проверить документы о праве на начисление, в случае отсутствия документов для начисления выплаты осуществляются на основе данных ПФУ и реестра зарегистрированных лиц. Начисленные пенсии, не полученные из-за последствий конфликта, выплачиваются без ограничения времени.