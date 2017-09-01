Эпизоотическая ситуация по распространению заболеваемости бешенством на Луганщине остается сложной

Эпизоотическая ситуация по распространению заболеваемости бешенством в Луганской области остается достаточно сложной, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

По информации источника, проблемы возникают из-за большого количества брошенных владельцами кошек и собак, запрет на охоту с 2014 года и невозможность отстрела красной лисицы, бродячих собак и кошек, что значительно увеличило их популяцию.

Также проблемной является невозможность проводить иммунизацию животных в дикой фауне в связи с недостатком финансирования из госбюджета средств защиты животных в течение 2016-2017 годов.

Недопущение распространения и ликвидации бешенства возможно только при условии комплексного подхода, который предлагает Программа оздоровления территории от бешенства на 2017-2020 годы. Реализовать ее планируют путем пероральной вакцинации диких плотоядных животных и информационно-просветительской кампании по противодействию бешенству среди населения.