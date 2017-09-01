На Донбассе пропавшими без вести считаются 282 человека

На Донбассе среди пропавших без вести насчитывается 282 гражданских граждан Украины.

Об этом со ссылкой документы, предоставленные представителем объединенного центра по координации поиска и освобождения пропавших без вести в зоне проведения АТО (при СБУ) Юрием Кочановым сообщает "112 Украина".

Как сообщается, среди 282 гражданских, в частности, 6 волонтеров и 2 журналиста. Кроме того, по данным СБУ, на Донбассе без вести пропал 71 военнослужащий Вооруженных сил Украины, 24 правоохранителя, 16 бойцов Национальной гвардии Украины, 5 сотрудников Государственной пограничной службы Украины и 12 добровольцев.