В Дмитриевке мужчине оторвало конечности после попытки разобрать боеприпас

Боеприпас взорвался в руках 38-летнего жителя села Дмитриевка Новоайдарского района, который он пытался разобрать.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Мужчина госпитализирован с телесными повреждениями: травматическое повреждение глазных яблок, многочисленные колото резаные раны лица, травматическая ампутация верхней левой конечности по среднюю треть предплечья, травматическая ампутация 3 и 4 пальцев правой руки, травматическая ампутация нижних конечностей по нижнюю треть голени и многочисленные осколочные ранения туловища.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Новоайдарского отдела полиции и специалисты взрывотехники. Сотрудниками полиции установлено, что 38-летний хозяин дома по улице Мира в поселке Дмитриевка, на своем дворе пытался разобрать боеприпас, который взорвался у него в руках.

Во время осмотра места происшествия полицией были обнаружены взрывоопасные предметы, владелец хранил по месту своего проживания: две части гранаты ПГ-7Л, часть гранаты ОГ-9М, 2 взрыватели РГН - 2Н, выстрел ГП - 25П, выстрел реактивной гранаты РПГ-26.

По заключению специалистов – взрывотехников, взрывоопасные предметы относятся к категории крайне опасных и запрещенных к транспортировке. На основании этого, их обезвреживание запланировано на определенное время. В настоящее время место происшествия охраняется сотрудниками Новоайдарского отдела полиции.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по статьям 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.