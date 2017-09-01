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В минсоцполитики рассказали, как получить пенсию переселенцам

Сегодня, 18:05 citynews.net.ua | Напечатать

Министр социальной политики Украины Андрей Рева рассказал, как переселенцам получить пенсии без пенсионного дела

Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов, передает Еспресо.TV.

"Было принято правительством решение, те, кто переместился в таком порядке, в форс-мажорных обстоятельствах, им органы Пенсионного фонда временно, без пенсионного дела, назначают пенсию", - рассказал министр.

По его словам, это происходит только на основании документа о "Статусе временно перемещенного лица".

Также он заверил, что Украина не может выплачивать пенсии людям на оккупированных территориях, ведь нет никакой информации о том, кто станет получателем выплат.


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