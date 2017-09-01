На Луганщине задержан боевик с крупной суммой наличных

В Луганской области был задержан террорист, который пытался скрытно перевезти крупную сумму наличных денег, пишет Цензор.нет.

Задержание совершили сотрудники спецподразделения налоговой милиции “Фантом” совместно с Национальной полицией.

Отмечается, что задержание произошло на трассе Лисичанск – Бахмут. Задержанным оказался житель Алчевска, который имеет отношение к незаконным вооруженным формированиям так называемых ДНР-ЛНР. Боевик пытался перевезти в скрытом виде 181 тысячу гривен наличными.

В настоящее время указанный гражданин, его автомобиль и деньги переданы Национальной полиции. Материалы проверки направлены в управление СБУ в Луганской области.