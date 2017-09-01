С начала АТО военная разведка потеряла около 200 бойцов

С начала проведения антитеррористической операции военная разведка потеряла около 200 человек.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью военному радио "Армия.FM".

"Но необходимо помнить о тех сотрудниках, которые погибли в АТО. Военная разведка потеряла около 200 человек. Разведчики выполняют очень важные задачи. Но победа без риска невозможна", - сказал Скибицкий.

Он также подчеркнул, что убийство 27 июня в центре Киева сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала направлено на запугивание военных разведчиков.

"Мы считаем, что это коварное, демонстративное убийство, вызов. Максим - это командир одного из наших подразделений. Это молодой по возрасту полковник, но с большим опытом. Он побывал на всех ключевых событиях 2014 года, в том числе и в Донецком аэропорту. Именно этот вызов со стороны РФ направлен на то, чтобы запугать военных разведчиков. Но мы понимаем, что наша работа связана с риском. В наших сердцах Максим останется честным, порядочным, профессиональным человеком", - сказал Скибицкий.