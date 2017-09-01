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Украинская сторона в Минске подтвердила предложение об обмене пленными

Сегодня, 16:21 citynews.net.ua | Напечатать

Во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске сегодня, 6 сентября, украинская сторона в присутствии ОБСЕ подтвердила переданное на днях предложение о немедленном освобождении заложников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

«Мы требуем освободить 87 украинцев, чье местонахождение нами установлено. Украинская сторона в рамках компромисса готова освободить 309 человек, лишь бы извлечь наших. Важно, что ОРДЛО уже не отрицает содержание 87 украинцев из списка 144 человек, мы тяжело находим информацию о каждом и боремся за их включение в списки», - написала она.

Также Геращенко подчеркнула, что украинская сторона четко стоит на позиции, что из списка требований ОРДЛО должны быть исключены все те, кто не имеет никакого отношения к войне в Донбассе.

«Ждем ответа на наши официальные компромиссные предложения, которые полностью базируются на минских договоренностях. Камень преткновения: это требование освободить криминалитет и террористов, которые не подпадают под действия минских сделок, так это неприемлемо», - подчеркнула Геращенко

Кроме того она сообщила, что в рамках предыдущих договоренностей МККК удалось передать письма и посылки от семей заложникам на оккупированные территории. «Представителям МККК не дали возможности непосредственно встретиться с ребятами, увидеть их, все принял руководитель тюрьмы. То есть, за все годы войны прямого доступа МККК к заложникам не было. И это также серьезное нарушение гуманитарного блока минских соглашений», - констатировала Геращенко.


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