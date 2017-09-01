Кабмин одобрил создание Единого реестра осужденных

Кабинет министров Украины одобрил создание Единого реестра осужденных.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает РБК-Украина.

Решение было принято без обсуждения. В реестр будут также входить лица, взятие под стражу.

Реестр был создан с целью получения оперативной информации об осужденных и лицах, взятых под стражу. С предложением о его создании выступило Министерство юстиции, которое и было определено его держателем