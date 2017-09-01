Кабмин одобрил создание Единого реестра осужденных

Кабмин одобрил создание Единого реестра осужденныхСегодня, 15:22
Кабинет министров Украины одобрил создание Единого реестра осужденных.
Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает РБК-Украина.
Решение было принято без обсуждения. В реестр будут также входить лица, взятие под стражу.
Реестр был создан с целью получения оперативной информации об осужденных и лицах, взятых под стражу. С предложением о его создании выступило Министерство юстиции, которое и было определено его держателем