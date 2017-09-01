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Россия на оккупированных территория использует самое современное вооружение

Сегодня, 14:56 citynews.net.ua | Напечатать

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, какие современные виды вооружений Российская Федерация использует на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью радио Армия FM.

"Это широкий спектр (того, что испытывает Россия, - ред.). Прежде всего, беспилотные летательные аппараты.

Весь спектр беспилотных летательных аппаратов, например, "Форпост", "Орлан-10", "Дозор" и другие тактического уровня были испытаны на нашей территории. Это современные средства радиоэлектронной разведки и борьбы - "сожитель", "Свет КУ", "Красуха" - все, что есть на вооружении РФ было у нас. Я не говорю о снарядах, боеприпасах, стрелковом вооружении, "бородачах" , "шмелях" и т.п., все это было опробовано ими на нашей территории", - сообщил Скибицкий.

Представитель разведки подчеркнул, что Россия на оккупированных территориях использует самое современное вооружение.

"Сегодня Российская Федерация на оккупированных территориях использует самое современное вооружение. Мы должны понимать, что бюджетные потенциалы России и Украины очень разные. Но Россия пытается на нашей территории испытывать наиболее новые образцы, чтобы брать их на вооружение и использовать в других конфликтах, например, в Сирии. Мы должны сделать все, чтобы не отстать от них в техническом плане", - отметил он.


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