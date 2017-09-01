На украинско-польской границе могут построить еще четыре пункта пропуска

Украина и Польша обсуждают возможность предусмотреть в бюджетах обеих стран на 2018 год средства на строительство на общей границе четырех новых пунктов пропуска и ремонт двух действующих.

Об этом заявил в среду украинским журналистам председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время Экономического форума в Крынице-Здруй, сообщает Укринформ

“Одна из идей, которую мы сейчас проговариваем, это - совместный объезд границы Украины и ЕС и выделение средств уже на следующий год на строительство четырех новых переходов между Украиной и Польшей и реставрацию двух переходов, которые уже существуют и нуждаются в восстановлении. Сейчас важно, чтобы мы совместно с Польшей смогли проинспектировать нашу совместную границу и заложить в бюджет на 2018 году как с украинской, так и с польской стороны необходимые средства для инфраструктуры, для создания этих переходов”,- заявил Парубий.

По его убеждению, создание современной пограничной инфраструктуры и увеличение количества переходов даст дополнительные возможности для экономического сотрудничества и развития туризма.