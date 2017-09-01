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На Луганщине будут судить так называемого «главу администрации Перевальского района «ЛНР»

Сегодня, 13:49 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении так называемого чиновника террористической организации «ЛНР», которому заочно сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области

Расследованием установлено, что в декабре 2014 года гражданин Украины, действуя по предварительному сговору с другими лицами, инициировал и дал согласие на назначение себя на должность так называемого «главы администрации Перевальского района« ЛНР ».

В настоящее время подельник террористов продолжает осуществлять обязанности должностного лица незаконно образованного так называемого «органа власти» террористической организации «ЛНР».

Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, в отношении последнего проведена процедура специального предварительного расследования, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.

Справка: санкция ч. 1 ст. 109 УК Украины и ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой, санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины - лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.


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