Евросоюз продлил санкции против России за оккупацию Крыма

Европейский Союз на полгода продлил санкции против 149 представителей путинского режима и сепаратистов, а также против 38 организаций, учреждений и компаний за силовой захват Россией Крыма в 2014 году. О таком решении Комитета постпредов стран-членов при Совете ЕС сообщил в Twitter брюссельский корреспондент агенства Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Приветствую решение послов ЕС продлить на полгода и расширить пакет санкций против России за оккупацию Крыма", - отметил у себя в Facebook президент Петр Порошенко.

Персональные санкции касаются визовых запретов и блокирования активов подсанкционных лиц на территории ЕС.

По словам главы государства, "бремя крымнаша должно стать невыносимо тяжелым" для государства-оккупанта - до полного восстановления суверенитета Украины над Крымским полуостровом.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель повторила в очередной раз, что без соблюдения минских соглашений санкции против России в ЕС не снимут. Ровно год назад она заявляла, что не видит оснований для отмены санкций, так как Москва не выполнила обязательства в рамках минского процесса, а в прошлом декабре подтвердила эту позицию.