В Северодонецке уволили начальника отдела культуры

В минувшую пятницу была уволена начальник отдела культуры Северодонецкого горсовета Татьяна Грачева.

Советник мэра города Сергей Самрский назвал причиной увольнения то, что Грачева, «не имея опыта и профильного образования, так же завалила работу отдела, отвечающего за городские культурные мероприятия».

«Для примера, к 73-й годовщине освобождения Северодонецка, она должна была раздать подарочные сертификаты участникам и ветеранам войны. Однако при проверке стало известно, что не все сертификаты были розданы, а ряд из сертификатов розданы умершим людям. Сейчас с этим разбирается городская полиция», - добавил Самарский, пишет 06452.