Боевики ЛНР/ДНР готовятся к масштабным учениям

Боевики самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" под руководством российского генерала готовятся к проведению командно-штабных учений.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил в Facebook.

"Под руководством начальника штаба - первого заместителя командующего 8 армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ генерал-майора Цекова и группы офицеров штаба 8 армии в "1 Армейском корпусе ДНР" и "2 Армейском корпусе ЛНР" осуществляется подготовка к проведению командно-штабных учений, запланированных на сентябрь", - написал Тымчук.

По его словам, в связи с этим на территории, контролируемой боевиками, "военные комиссариаты" начали уточнять списки приписанных военнообязанных и техники.

"Характерной чертой данных командно-штабных учений является единый оперативный фон и временные интервалы, полностью совпадающие с замыслом совместного стратегического учения ВС РФ и Беларуси, официально запланированного в период с 14 по 20 сентября", - добавил Тымчук.