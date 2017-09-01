США помогут Украине создать систему реинтеграции вернувшихся из плена

Специалисты Объединенного агентства по восстановлению персонала Вооруженных сил США помогут создать в Украине межведомственную систему психологического сопровождения военнослужащих, находившихся в заложниках, в плену, переживших пытки, а также членов их семей.

Об этом сообщила заместитель директора агентства Барбара Тренкер, передает пресс-служба Нацгвардии Украины.

Во вторник, 5 сентября, Тренкер посетила 27-ю отдельную бригаду Национальной гвардии Украины, где стартовал двухдневный обучающий тренинг для военных психологов структур сектора безопасности и обороны Украины по организации работы с военнослужащими и с членами их семей.

"В течение нескольких ближайших дней, мы будем работать в Украине над вопросами реинтеграции таких лиц, которые были в плену, прошли принудительную изоляцию или подверглись пыткам. И мы рады, что у нас есть перспектива партнерского сотрудничества в будущем с украинской стороной", - отметила представитель Тренкер. В США хотят помочь Украине построить систему реинтеграции персонала, как военного, так и служащих, работающих в этой сфере. По словам Тренкер, реинтеграция и возвращение к исполнению обязанностей военнослужащих, которые находились в плену, является крайне важным процессом, требующим особого внимания со стороны руководства государства и в США эта задача является одной из первоочередных.