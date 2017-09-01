СНБО: Вся военная техника, боеприпасы и оружие поставляются гибридным войскам исключительно РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что президент России Владимир Путин угрожает миру поставками оружия террористам. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, комментарии Путина о недопустимости возможной поставки США летального оружия Украине является "свидетельством готовности РФ к демонстративному продолжению финансирования и обеспечения оружием мирового терроризма".

"Президент РФ позволяет себе пугать США и международное сообщество тем, что на оккупированной российскими войсками территории Донбасса якобы осталось "достаточно оружия", которое могут направить в любую горячую точку мира, "чувствительную для тех, кто создает им проблемы", - то есть США", - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО добавил, что на территории Донецкой и Луганской областей, оккупированных РФ, не было базы хранения военной техники и боеприпасов ВСУ.

"Вся военная техника, боеприпасы и оружие поставляются гибридным войскам и террористическим группировкам исключительно Российской Федерацией", - сказал он.