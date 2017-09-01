На строительство общежитий для контрактников выделят 1 миллиард

На строительство общежитий для контрактников выделят 1 миллиардСегодня, 14:52
Министр обороны Степан Полторак утвердил План финансирования строительства общежитий для военнослужащих-контрактников в разных регионах Украины.
Об этом он написал в Facebook.
"Несколько минут назад утвердил План финансирования строительства общежитий для военнослужащих-контрактников по разным регионам Украины. Один миллиард гривен бюджетных средств предусмотрено под строительство 100 общежитий для украинских военных", - написал Полторак.