На строительство общежитий для контрактников выделят 1 миллиард

Министр обороны Степан Полторак утвердил План финансирования строительства общежитий для военнослужащих-контрактников в разных регионах Украины.

Об этом он написал в Facebook.

"Несколько минут назад утвердил План финансирования строительства общежитий для военнослужащих-контрактников по разным регионам Украины. Один миллиард гривен бюджетных средств предусмотрено под строительство 100 общежитий для украинских военных", - написал Полторак.