Геращенко: не может быть и речи о миротворцах лишь вдоль линии соприкосновения

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Путин, в лучших традициях гибридной войны, пытается исказить идею украинского руководства по миротворцев на Донбассе, перевернуть все с ног на голову. Он поручает своему верному министру подать резолюцию в Совбез ООН по миротворцам на линии соприкосновения. Минуточку: линия столкновения стала линией столкновения из-за российской агрессии», - написала она.

«Для нас это линия соприкосновения, соприкосновения с временно оккупированными… территориями, линия, которая должна исчезнуть навсегда с украинской земли в день возвращения контроля над границей. Это не украинская граница, поэтому не может быть и речи о миротворцах вдоль линии соприкосновения», - подчеркнула она.

Геращенко заявила, что миротворцы должны быть введены на всю оккупированную российскими войсками территорию Украины, «чтобы мониторить ситуацию с безопасностью и демилитаризацию». «Их мандат должен заканчиваться на украино-российской границе. А это Изварино и другие пункты, а не Станица Луганская», - написала Геращенко.