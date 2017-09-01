Больница в прифронтовой Попасной заказала ремонт фирме с уголовным делом из окружения Дунаева

В Луганской области коммунальное учреждение «Попаснянская центральная районная больница» 7 августа по неконкуретной процедуре заключила соглашение с ООО «Строй-Клуб Плюс» о выполнении капитального ремонта терапевтического отделения стоимостью 299 тыс грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро».

Фирма должна до 30 ноября отремонтировать отделение больницы по ул. Базарная, 1. Заказчик обязуется перечислить 30% от суммы контракта авансом для закупки стройматериалов. Расчетов стоимости строительных работ коммунальщики не обнародовали.

ЧП «Строй-Клуб Плюс» зарегистрирована в Лисичанске. Владельцем и директором предприятия является Артем Анатольевич Калашник. Его отец, Анатолий Васильевич Калашник является помощником-консультантом народного депутата Сергея Дунаева, а ранее занимал должность заместителя городского головы Лисичанска, в том числе и мэра Сергея Дунаева. В 2012 году Дунаев стал народным депутатом от Партии регионов, а сейчас входит во фракцию «Оппозиционный блок».

Как сообщают Наши гроши , согласно данным из Государственного реестра судебных решений, ООО «Строй-Клуб плюс» является фигурантом ряда уголовных дел по фактам внесения заведомо ложных сведений в официальные документы, завышение стоимости строительных работ. Также, прокуратура расследует дело о злоупотреблении из корыстных побуждений должностными лицами Управления капитального строительства Луганской ОГА, в том числе, при заключении сделок со «Строй-Клуб Плюс».