В Минсоцполитики назвали число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса

По состоянию на 4 сентября 2017 учтено 1 591 670 переселенцев или 1 283 274 семей из Донбасса и Крыма.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.

"По состоянию на 4 сентября 2017, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1591670 переселенцев или 1283274 семей из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении. Как отмечается, по состоянию на 4 сентября 2017 получателям помощи профинансировано 1915937 тыс. гривен.