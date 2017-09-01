Боевики за сутки 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ: потерь среди украинских военных

Боевики 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ в течение 4 сентября: потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В целом за прошедшие сутки зафиксированы 36 обстрелов наших позиций со стороны российско-оккупационных группировок. Из них 18 характеризуются как прицельные. Потерь среди украинских военных нет", - говорится в сообщении.

В основном противник применял стрелковое оружие и гранатометы.

Как и в предыдущие дни, основное напряжение сохранялось на донецком направлении. Здесь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов боевики 4 раза открывали огонь в районе Зайцево, дважды - около Песок. А гранатометы незаконные вооруженные формирования применяли в Авдеевский промзоне, около Каменки и шахты Бутовка.

Неспокойно было и на приморском направлении. После 18 часов боевики продолжили огневые провокации в окрестностях Водяного. Также под гранатометным огнем оказались позиции ВСУ на подступах к Лебединскому, Широкино и Марьинке. А по опорным пунктам около Талаковки боевики трижды били из крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении противник открывал огонь из различных видов оружия в районе Крымского, Станицы Луганской и Малинового