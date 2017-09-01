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Боевики за сутки 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ: потерь среди украинских военных

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ в течение 4 сентября: потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. 

"В целом за прошедшие сутки зафиксированы 36 обстрелов наших позиций со стороны российско-оккупационных группировок. Из них 18 характеризуются как прицельные. Потерь среди украинских военных нет", - говорится в сообщении. 

В основном противник применял стрелковое оружие и гранатометы. 

Как и в предыдущие дни, основное напряжение сохранялось на донецком направлении. Здесь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов боевики 4 раза открывали огонь в районе Зайцево, дважды - около Песок. А гранатометы незаконные вооруженные формирования применяли в Авдеевский промзоне, около Каменки и шахты Бутовка. 

Неспокойно было и на приморском направлении. После 18 часов боевики продолжили огневые провокации в окрестностях Водяного. Также под гранатометным огнем оказались позиции ВСУ на подступах к Лебединскому, Широкино и Марьинке. А по опорным пунктам около Талаковки боевики трижды били из крупнокалиберных пулеметов. 

 

На луганском направлении противник открывал огонь из различных видов оружия в районе Крымского, Станицы Луганской и Малинового


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