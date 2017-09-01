На Луганщине в суд направили дело контрабандиста, который напал на сотрудников СБУ

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении контрабандиста, который посягал на жизнь сотрудников Службы безопасности Украины в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Сообщается, что прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство по факту незаконного оборота наркотических средств (сбыт) и посягательства на жизнь сотрудников СБУ в ходе выполнения служебных обязанностей по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 и ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

"С целью препятствования законным действиям сотрудников СБУ по выявлению и документированию доказательств противоправной деятельности мужчины, который в то время подозревался в попытке контрабанды наркотических средств и сбыта наркотиков у последнего возник умысел, направленный на лишение жизни сотрудников СБУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при осмотре правоохранителями транспортного средства, на котором подозреваемый перевозил наркотические средства, последний умышленно зажег спичку и бросил его в топливный бак, в результате чего произошло возгорание автомобиля, повлекшее угрозу жизни правоохранителей, однако, пожар удалось своевременно погасить. Указано, что к правонарушителю применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас обвинительный акт направлено в суд для рассмотрения по сути.