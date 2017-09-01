СБУ задержала группировку, которая выращивала на Харьковщине наркотики и переправляла их в Россию

Сотрудники СБУ задержали автомобиль с контрабандой в Новопсковском районе. Они изъяли у злоумышленников 42 пакета с марихуаной. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленники выращивали марихуану в одном из сел Харьковской области и в Бахмуте.

В ходе обысков, которые проводились в нарколабораториях и местах проживания подозреваемых, правоохранители изъяли около 40 кустов элитных сортов конопли, оборудования для ее выращивания и более 14 кг готового наркотического вещества.

Стоимость изъятой марихуаны по ценам "черного рынка" составляет почти 5 млн. грн.

Следователь открыл уголовные дела по ч. 1, ч.3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.