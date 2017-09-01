Возле Станицы задержали боевика ЛНР, который находился в государственном розыске

Возле Станицы Луганской сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика так называемой "Луганской народной республики", который находился в государственном розыске.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика незаконных вооруженных формирований террористов, который находился в государственном розыске", - говорится в сообщении.

Как отмечается, злоумышленник присоединился к боевикам в 2014 году, в течение двух лет он с оружием охранял склад боеприпасов в Стаханове, принимал участие в "казачьем" бандформировании Козицина, обеспечивал контрольно-пропускной режим на выезде из Луганска, работал водителем в воинской части.

Сообщается, что в розыск он был объявлен в феврале 2016 года. Его задержали вблизи линии разграничения возле Станицы Луганской при попытке выехать на контролируемую украинской властью территорию в частных делах. "Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал боевику меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.