Кабмин прекратил действие некоторых решений СНГ для Украины

Кабинет министров принял решение о прекращении действия некоторых решений совета премьер-министров стран Содружества независимых государств для Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Сообщается, что решение принято с целью выхода из международных документов, связанных с созданием и деятельностью Межгосударственного статистического комитета СНГ.

В правительстве аргументировали данный шаг тем, что в свете выполнения Соглашения об ассоциации Евросоюзом Украина заинтересована в более широком привлечении к тематическим мероприятиям с участием стран ЕС, направленных на совершенствование и повышение норм и стандартов, в частности в сфере статистики в соответствии с требованиями ЕС.