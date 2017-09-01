В Кременском районе легковушка влетела в электроопору

Сегодня, 4 сентября около 6 утра, в пгт. Краснореченское Кременского района 50-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2101" на большой скорости выехал за участок проезжей части дороги и совершил наезд на электрическую опору.

По информации отдела Управления превентивной деятельности ГУНП в Луганской области, в результате ДТП телесные повреждения получила 40-летняя пассажирка ВАЗа и была немедленно госпитализирована в больницу.

Инспекторы Кременского отдела полиции проводят проверку по факту ДТП.