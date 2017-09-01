В Троицком в результате ДТП погиб человек

В пгт. Троицкое произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

По информации отдела Управления превентивной деятельности ГУНП в Луганской области, инспекторы дорожного надзора вместе со следственно-оперативной группой Троицкого отдела полиции на месте происшествия выяснили: водитель автомобиля "Fiat Doblo" двигался в направлении улицы Парковой на большой скорости и, не учел дорожной обстановки, выехал на обочину и допустил опрокидывание иномарки.

В результате опрокидывания 35-летний пассажир автомобиля получил телесные повреждения несовместимые с жизнью.

По предварительным данным, 35-летний житель пгт. Троицкое вел "Fiat Doblo" в нетрезвом состоянии. У последнего взят анализ на содержание алкоголя в крови в условиях медицинского учреждения.

Работники Троицкого отдела полиции проводят дальнейшую проверку с целью установления полных обстоятельств этого события.