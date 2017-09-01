На восстановление окружающей среды в Луганской области собрали почти 97,8 млн грн эконалога

За январь-июль 2017 налогоплательщики Луганской области перечислили в сводный бюджет 97 млн 768 тыс. грн экологического налога. Около 80 проц. из этой суммы или 78 млн 215 тыс. грн были зачислены в специальный фонд местных бюджетов. Остальные 19 млн 553 тыс. грн поступили в общий фонд государственного бюджета.

В ведомстве отметили, что в течение 2017 года на учете в территориальных органах фискальной службы региона находится более 1,5 тысяч юридических и физических лиц плательщиков экологического налога. Они осуществляют выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными или передвижными источниками загрязнения, сбрасывают загрязняющие вещества непосредственно в водные объекты, размещают отходы и так далее.

Добавим, экологический налог является основным источником финансирования мероприятий, направленных на защиту окружающей среды, минимизацию негативного воздействия на нее хозяйственной деятельности и рациональное использование природных ресурсов.

Фото: Фотофакт