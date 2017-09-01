СБУ: В плену боевиков находятся 144 украинца

По состоянию на 2 сентября в заложниках боевиков находятся 144 украинца. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

«За последние дни, к сожалению, цифра несколько возросла именно из-за того, что были задержаны обычные гражданские, которые не имели оружия и не находились на линии разграничения, а также не являлись участниками АТО. Им инкриминируют надуманные обвинения в шпионаже и других преступлениях, которых они не совершали», – отметил советник главы СБУ.

Тандит также призвал всех граждан, которые находятся на линии разграничения, помнить об опасности не только для своего здоровья, но и для жизни.

«Там введены комендантские часы, не действуют украинские законы, а людей могут задерживать без суда и следствия», – подчеркнул он.