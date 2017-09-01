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Ситуация на Донбассе обстрилась. Боевики увеличили количество обстрелов

Сегодня, 19:57 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в течение 3 сентября 2017 года ситуация несколько обострилась.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Сообщается, что в течение ситуация в районе проведения АТО несколько обострилась.

Боевики обстреливали военных из стрелкового оружия, а также трижды применили минометы.

В частности, утром боевики выпустили почти 20 мин по опорным пунктам сил АТО в районе Гнутово и Талаковки.

На Приморском направлении они из пулеметов обстреляли военных неподалеку Водяного и Павлополя.

На Донецком направлении в районе Зайцево боевики применили минометы, пулеметы и стрелковое оружие. Под огнем противника оказались укрепления в Авдеевской промзоне и на шахте Бутовка.

"Всего с полуночи боевики 17 раз обстреляли наши укрепления. Потерь среди украинских военных нет", - говорится в сообщении.


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