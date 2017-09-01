Ситуация на Донбассе обстрилась. Боевики увеличили количество обстрелов

Ситуация на Донбассе обстрилась. Боевики увеличили количество обстреловСегодня, 19:57
В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в течение 3 сентября 2017 года ситуация несколько обострилась.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.
Сообщается, что в течение ситуация в районе проведения АТО несколько обострилась.
Боевики обстреливали военных из стрелкового оружия, а также трижды применили минометы.
В частности, утром боевики выпустили почти 20 мин по опорным пунктам сил АТО в районе Гнутово и Талаковки.
На Приморском направлении они из пулеметов обстреляли военных неподалеку Водяного и Павлополя.
На Донецком направлении в районе Зайцево боевики применили минометы, пулеметы и стрелковое оружие. Под огнем противника оказались укрепления в Авдеевской промзоне и на шахте Бутовка.
"Всего с полуночи боевики 17 раз обстреляли наши укрепления. Потерь среди украинских военных нет", - говорится в сообщении.