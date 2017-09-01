Россияне продолжают грабить «Лугансктепловоз», оставшийся на оккупированной территории.

Об этом говорится в группе "ЛНР хроники дурдома" в соцсети.

"После того, как была вывезена часть оборудования, россияне перешли к интеллектуальной собственности Украины – технической документации и разработкам. Так, советник генерального директора российского ЗАО «Трансмашхолдинг» обратился к заместителю Министра экономического развития Российской Федерации с просьбой дать разрешение на вывоз с «Лугансктепловоза» конструкторской документации. Все дело в том, что дочернее предприятие «Трасмашхолдинга» ОАО «Коломенский завод» победил в тендере на поставку 23 пассажирских тепловозов для нужд Союза железных дорог Кубы. Подходящей базой для новой машины является магистральный тепловоз вагонного типа, который был разработан в Луганске, и чтобы производить его в Коломне, нужны конструкторские проекты", - говорится в сообщении группы.