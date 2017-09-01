Боевики за день 8 раз обстреливали силы АТО

Боевики на Донбассе сегодня, 1 сентября 2017 года, из гранатометов обстреляли силы антитеррористической операции на Луганском направлении.

Об этом говорится в сообщении штаба АТО в Facebook. "На Луганском направлении гранатометы врага работали на подступах к Крымскому и Желтому.

На Приморском направлении в течение дня сохранялась тишина", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что наиболее неспокойно было на Донецком направлении, где в районе Авдеевской промзоны боевики трижды обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия.

Также тут боевики обстреляли украинские укрепления в районе шахты Бутовка и Зайцево. Вместе с тем, отмечается, что сегодняшний день в зоне АТО прошел относительно спокойно, в общем боевики 8 раз обстреливали силы АТО. "День знаний - первый день нового учебного года - прошел в районе проведения АТО относительно спокойно. С полуночи российско-оккупационные группировки применяли минометы и другое тяжелое вооружение. А 8 обстрелов, которые зафиксированы, имели провокационный характер", - говорится в сообщении.