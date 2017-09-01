Полторак уверен, что средств в бюджете-2018 хватит на перевооружение ВСУ

Министр обороны Украины Степан Полторак уверен, что средств в государственном бюджете на 2018 года хватит на перевооружение Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Бюджет на следующий год будет достаточный, для того, чтобы сделать важный шаг вперед и достичь максимальных результатов в реформировании Вооруженных сил, перевооружении, оснащении, подготовке... Сейчас происходит процесс формирования этого бюджета и те данные, которые у меня есть очень оптимистичны. У нас будет возможность развивать учебно-материальную базу", - подчеркнул Полторак.

По его словам, сейчас создается современная инфраструктура учебных полигонов, центров по всей Украине, которые соответствуют стандартам НАТО с возможностями обучения, отдыха, подготовки.