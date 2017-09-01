Порошенко анонсировал открытие центров админуслуг вблизи КПВВ

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал открытие центров предоставления административных услуг вблизи контрольных пунктов въезда-выезда.

Об этом он заявил в рамках рабочего визита в Харьковскую область, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, Порошенко рассказал о планах по внедрению биометрического контроля на границе, добавив, что в реализации этого комплекса мер важная роль отводится центрам предоставления админуслуг.

В частности, по словам главы государства, планируется провести работу по расширению мощностей уже существующих центров, а также строительство новых, в первую очередь вблизи мест расположения КПВВ.