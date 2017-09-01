Российские террористы похитили молодого парня на КПВВ Станица Луганская

В Станице Луганской на КПВВ российские террористы за неделю похитили двух молодых парней. Один из них был похищен в конце августа и найден мертвым через 3 дня. Второй похищеный - Петухов Николай 1995 года рождения, житель с.Верхняя Ольховая Станично-Луганского занимался тем, что зарабатывал себе на жизнь помогая людям переносить сумки между КПВВ с украинской стороны к пункту пропуска со стороны боевиков. Последний год это был единственный доход парня и его пожилой матери.

Как сообщает Харьковская правозащитная группа , 31 августа около полудня Николай прошел КПВВ со стороны Украины. Далее на пункте пропуска со стороны боевиков его остановили вооруженные люди, которые о чем-то расспрашивать парня. Этому есть свидетели. Далее вооруженные боевики отвели Николая в сторону. С того момента связь с Николаем Петуховым оборвалась и поныне о нем ничего не известно.

Мама похищенного парня обратилась за помощью в ОБСЕ и Харьковскую правозащитную группу с просьбой о помощи.

Неделю назад при таких обстоятельствах на КПВВ "Станица Луганская" со стороны боевиков был похищен молодой человек, который также был грузчиком. На данный момент родственники сообщили только его имя - Алексей. Через три дня труп молодого человека со следами насильственной смерти было найдено возле одного из кафе в оккупированном Луганске.

Также подобные похищения были зафиксированы в мае 2017 года, когда террористы похитили и забили до смерти 38-летнего жителя Станицы Луганской.