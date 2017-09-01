В государственном концерне "Укроборонпром" рассказали о новейших образцах вооружений, созданных за последние три года.

Об этом говорится в материале пресс-службы "Укроборонпрома".

"За последние три года ГК "Укроборонпром" создал десятки новейших образцов вооружения, которые являются достойным ответом Украины на вызовы гибридной войны. В то время, когда транспортный самолет Ан-132D доказал полную независимость украинской авиастроительной отрасли от России, беспилотный мини-БТР "Фантом" стал наглядной демонстрацией перспективных разработок украинского оборонного комплекса", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что за три года госконцерн разработал боевые модули для бронетехники, ракеты, артиллерийские системы, беспилотники и радиолокационные системы. В частности, отмечается, что призванный стать высокотехнологическим ответом на вызовы современной войны "Фантом" является одной из самых инновационных разработок концерна.