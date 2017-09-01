Луганчанка попала в двадцатку лучших медиков Украины

Главный врач Луганского областного дома ребенка № 2, расположенного в Северодонецке, Екатерина Донцова вошла в двадцатку лучших медиков Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Так, в августе впервые в стране состоялось награждение лучших медиков Украины отличиями за профессионализм и милосердие "Орден Святого Пантелеймона».

Отличие присуждалась в пяти номинациях - «Лучший врач», «Лучший медик», «Новатор здравоохранения», «Международное сотрудничество в области здравоохранения», «Служение обществу».

Церемония награждения состоялась в Национальной филармонии Украины (Киев).