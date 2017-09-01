В зоне АТО за сутки погибших и раненых среди украинских военных нет

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 31 августа 2017 года, в результате боевых действий погибших и раненых среди украинских военнослужащих нет.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий украинские войска потерь не понесли: ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

На луганском направлении вчера интенсивность обстрелов со стороны боевиков была достаточно низкой. На донецком направлении напротив – достаточно высокой, однако тяжелое вооружение враг не применял", - сообщил Мотузяник.