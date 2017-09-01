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ЛЭО грозит отключить злостных должников Луганщины 13 сентября

Сегодня, 12:30 citynews.net.ua | Напечатать

30 августа, Луганское энергетическое объединение не отключило от электроснабжения водоканалы и водоотливной комплекс шахты «Кременная» ГП «Укршахтгидрозащита».

По информации пресс-службе ЛЭО, решение по каждому предприятию трудно принимались в течение всего дня, отдельно разбирались в ситуации каждого из должников. При этом, не все выполняют взятые на себя обязательства, не все платят хотя бы за текущее потребление.

«Поэтому, в течение всего дня ЛЭО проводило переговоры с должниками, пытаясь понять, каким образом они будут платить за электричество. Видимо, и сами должники в течение всего дня пытались понять, как они «закроют» потребления августа. Луганское энергетическое объединение пошло навстречу должникам и поверило их гарантиям оплатить потребление электроэнергии. Поэтому в настоящее время проблемные водоканалы Луганщины и ГП «Укршахтгидрозащита» имеют электричество. И предупреждение - об отключении, которые запланированы на 13 сентября - если должники не выполнят свои обещания».

Новый перечень проблемных потребителей - должников за электроэнергию в Луганской области по состоянию на 31 августа:

30 августа оплатили за электрическую энергию следующие предприятия:

- КП ЛГС «Электроавтотранс» - 2 тыс. Грн;

- КП "Лисичансктеплосеть" - 20,6 тыс. Грн;

- КСП "Лисичанскводоканал" - 82,6 тыс. Грн,

- Кременское ПУВКХ - 10 тыс. Грн.

Все остальные предприятия - должники в этот день ничего не платили.

Напомним, что Луганское энергетическое объединение уже на протяжении 9 месяцев находится в остром хозяйственном кризисе, возникшем в результате финансовых санкций НКРЕКП и ареста счетов.


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