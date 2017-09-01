В ОРЛО проехали семь грузовиков гумпомощи от ООН

Организация объединенных наций направила на неподконтрольные территории Луганской области гуманитарную помощь.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Через КПВВ Новотроицкое на выезд к неконтролируемой территории последовали семь грузовых автомобилей от ООН. Транспортные средства перевозили для жителей Луганской области гигиенические наборы и наборы индивидуальные учебные для раннего детского воспитания общим весом более 41 тонны", - говорится в сообщении.