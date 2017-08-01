Семенченко анонсировал начало очередного этапа блокады

Штаб блокады торговли с оккупантом анонсировал второй этап блокады.

Об этом заявил народный депутат Семен Семенченко, находясь в одном из лагерей комплектации штаба блокады в Сумской области.

"Блокада дала большой результат для нашей независимости, но это только первый шаг. Нужно идти шаг за шагом, мы не можем сейчас нашими малыми силами в этой ситуации все изменить, не имея власти, но мы можем развивать наш успех, мы можем увеличивать наши ряды. Сейчас государственные предприятия не закупают уголь с оккупированных территорий, однако Ахметов продолжает в обход блокады вывозить уголь с оккупированной территории и завозить его через Россию сюда. Он делает то, что не делает даже государство. Сейчас продолжаются поставки угля с РФ, продолжается завоз других продуктов… И сейчас мы начинаем второй этап блокады и надеемся на вашу помощь. Сидеть и ругать правительство, депутатов и олигархов очень просто, но еще проще всем вместе изменить нашу жизнь", - заявил он.

Семенченко также анонсировал силовое противодействие нового этапа блокады со стороны силовых структур Украины.

"Сейчас подготовились также Аваков с Порошенко для отражения второго этапа блокады. По всей Украине созданы отряды из "аваковцев" - я так называю сотрудников Нацгвардии и полиции, которые работают не на закон, а на своих коррумпированных хозяев. Они расположены в таких населенных пунктах, как Ромодан, Знаменка, они оттуда приезжали на Бережинку для разгона ветеранов, у них готовы люди для силового разгона, у них готовы люди, которые будут участвовать в разгоне под видом "титушек", например, под эгидой Авакова созданы псевдо-атошные формирования, которые под разными причинами будут изыскивать способ создать провокацию, которой потом воспользуется Нацгвардия и полиция", - добавил нардеп.