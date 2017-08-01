Украинская сторона призвала сделать все, чтобы 1 сентября режим прекращения огня был максимально соблюден

В Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе заявили, что боевики узнали о "школьном перемирии" из СМИ.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"Украинская сторона последовательно выполняет взятые на себя обязательства в рамках соглашения о режиме тишины с 25 августа 2017 года.

В то же время, режим прекращения огня системно нарушается со стороны ОРДЛО, что говорит о том, что Российская Федерация и ОРДЛО не придерживаются достигнутых договоренностей.

Свидетельством тому служит отсутствие соответствующих распоряжений: по информации СММ ОБСЕ, о призыве Трехсторонней контактной группы к режиму тишины по случаю нового учебного года, незаконные вооруженные формирования ОРДЛО узнали из СМИ", - написала Олифер. Она добавила, что украинская сторона призвала сделать все, чтобы завтра, 1 сентября, режим прекращения огня был максимально соблюден.

"Нарушения режима тишины со стороны ОРДЛО должны быть расследованы СММ ОБСЕ, а виновные - выявлены и наказаны с конкретными примерами и приданием гласности таких случаев. Трехсторонняя контактная группа призвала ОРДЛО обеспечить полноценный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Донбасса - от линии соприкосновения до украинско-российской границы", - уточнила Олифер.